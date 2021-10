Bollore : Hausse de 15 % du CA à 14 041 ME au 30 septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 22 % à 5 082 millions d'euros au troisième trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants.



Le chiffre d'affaires à fin septembre 2021 est en hausse de 15 % à 14 041 millions d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de 15 %.



Le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique est de 5 124 millions d'euros, en hausse de 21 %. ' Il bénéficie de l'augmentation de l'activité de Bolloré Africa Logistics (+9 %) grâce aux bonnes performances des terminaux portuaires ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires de l'activité Communication (Vivendi) s'élève à 6 866 millions d'euros, en croissance de +8 % à périmètre et taux de change constants et +9 % en données publiées par rapport à la même période de 2020. ' Cette augmentation résulte principalement de la progression de Groupe Canal+ (+5,4 %) '.



L'activité Stockage d'Électricité et Systèmes réalise un chiffre d'affaires en croissance de 43 % par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2020.



