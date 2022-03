Biosynex : Vers un rachat de la marque Parakito

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce avoir formulée le 24 mars une offre ferme portant sur l'achat de la marque Parakito, de ses actifs, et de sa propriété intellectuelle (Brevets et marques), de façon à renforcer le segment prévention de son offre de santé familiale.



Parakito, leader européen dans la prévention et le soin des piqures de moustiques avec des formulations 100% naturelles et des brevets de fabrication, met à disposition de plus de 5000 pharmacies en France des bracelets et sprays anti-moustiques.



L'acquisition de Parakito et son exploitation pour l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud seront définitives courant avril 2022. L'exploitation de la marque et des brevets pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord et Centrale restera confiée aux fondateurs.



