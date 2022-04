Biosynex : Prise de participation de 23.31% dans Primadiag

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Biosynex annonce ce soir être devenu l'actionnaire de référence de la société Primadiag après une prise de

participation de 23,31% dans cette société spécialisée dans le développement et la production de robots, appliqués à l'automatisation des solutions diagnostiques par PCR (polymerase chain reaction).



Primadiag a notamment développé une plateforme robotique modulaire qui permet d'automatiser la préparation des analyses biologiques et génétiques.



Au-delà de l'investissement, Biosynex souhaite aussi que ce rapprochement débouche sur un partenariat industriel entre les deux sociétés. Les deux sociétés pourraient s'associer et promouvoir le robot de Primadiag combiné aux kits AMPLIQUICK développés par Biosynex.



'Cela permettrait à Biosynex de proposer une solution complète aux laboratoires de biologie médicale privés ou hospitaliers. Cette opération rentre parfaitement dans la stratégie de croissance externe de Biosynex que nous entendons poursuivre', assure Larry Abensur, PDG de Biosynex.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.