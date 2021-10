Biosynex : Euroland Corporate réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate maintient sa recommandation 'achat' sur Biosynex, se disant 'confiant dans la capacité du groupe à capitaliser sur l'exercice 2021', mais abaisse son objectif de cours de 42 à 30 euros.



Le bureau d'études justifie cet abaissement de cible sur le titre par la prise en compte de ses estimations révisées sur les exercices 2022 et 2023, ainsi que par la baisse significative de ses comparables.



Il note que le CA du troisième trimestre est ressorti en hausse de 202% en comparaison annuelle, mais en baisse de 43,5% en séquentiel sous l'effet de la campagne de vaccination. Sur 9 mois, le CA a augmenté de 330% à 309,9 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.