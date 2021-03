Biosynex : En recul après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Biosynex recule de plus de 2% après la publication par le spécialiste des tests de diagnostic rapide, d'un résultat net de 31,4 millions d'euros pour 2020, contre 1,1 million un an auparavant, et d'une marge d'EBE à 33,8% du chiffre d'affaires contre 6,5% en 2019.



La société a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 338% à 153,9 millions d'euros, 'porté par la diversification réussie vers les produits de prévention et de diagnostic de la Covid-19 et la bonne dynamique des activités historiques'.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende unitaire de 0,20 euro par action. Biosynex estime qu'il 'va bénéficier en 2021 de nombreuses opportunités pour poursuivre son développement'.



