Biomerieux : Résultat net en baisse de 29% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - bioMérieux publie un résultat net part du groupe en baisse de 29,1% à 162 millions d'euros au terme du premier semestre 2023, ainsi qu'un résultat opérationnel courant contributif en repli de 9,5% à 291 millions, soit 16,5% des ventes.



A 1,77 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du spécialiste du diagnostic in vitro s'est accru de 6,8% en données publiées et de 8,3% à devises et périmètre constants (+11% hors panels respiratoires, au-dessus de son objectif annuel de +8 à +10%).



Compte tenu de ces résultats, bioMérieux confirme ses objectifs 2023 d'une croissance des ventes totales entre +4 et +6% à devises et périmètre comparables, ainsi que d'un résultat opérationnel courant contributif entre 600 et 630 millions d'euros.



