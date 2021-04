Biocorp : Un dispositif anti-diabète lancé avec Roche

(CercleFinance.com) - Biocorp a annoncé mardi le lancement avec Roche de son dispositif intelligent pour stylo injecteur d'insuline Mallya, désormais disponible dans les pharmacies françaises.



Développé par Biocorp, ce dispositif médical sans fil - rechargeable via un port usb - collecte et transfère les données d'insuline, avec une précision proche de 100%.



Fabriquée à Clermont-Ferrand, la plateforme qui s'adresse aux patients diabétiques sous insuline est compatible avec 91% des stylos à insuline jetables.



Dans les faits, le dispositif collecte automatiquement les données d'insuline (dose, date, heure) et les transfère à l'application pour smartphone Gluci-Chek développée par Roche, utilisée par plus de 60.000 patients diabétiques en France.



