Biocorp : En perte en 2022 avec ses investissements

(CercleFinance.com) - Le fabricant de dispositifs médicaux connectés Biocorp a annoncé mercredi avoir essuyé des pertes en 2022, en raison d'une montée en puissance de ses investissements visant à accélérer son internationalisation.



Dans un communiqué, le groupe prévient que l'exercice 2023 sera également marqué par 'un haut niveau d'investissement' du fait de l'extension de son site de production d'Issoire (Puy-de-Dôme).



Son objectif est d'assurer une transition 'progressive' de sa structure actuelle vers un modèle de revenus récurrents en provenance de la vente de ses dispositifs connectés.



Sur l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires a progressé de 14% pour atteindre 11,7 millions d'euros, mais ses charges d'exploitation ont grimpé dans l'intervalle de 21% à 12,6 millions d'euros.



La société explique la hausse de ses coûts par la forte augmentation des dépenses liées aux autorisations réglementaires (enregistrement FDA), aux dépôts de brevets et plus globalement aux dépenses visant à assurer sa croissance dans les années à venir.



Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation 2022 ressort négatif à hauteur de -732.000 euros, contre un résultat positif de 137.000 euros un an auparavant.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Biocorp affiche une perte nette de 651.200 euros, contre un bénéfice de 294.200 euros en 2021.



A la fin de l'exercice 2022, sa trésorerie atteignait 2,66 millions d'euros contre 1,85 million fin 2021.



