Bic : Programme de rachat d'actions à impact ESG

(CercleFinance.com) - Bic annonce le lancement, en collaboration avec Exane BNP Paribas, du premier programme européen de rachat d'actions à impact ESG, dans le cadre de sa politique d'allocation du capital 'destinée à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes'.



Ce programme permettra d'allouer des fonds à Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), centre de recherche mondial travaillant à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la Fondation d'entreprise BIC pour l'éducation.



Il sera mis en oeuvre en 2021, en fonction des conditions de marché. La surperformance -différence entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période d'exécution- sera allouée à J-PAL et à la Fondation d'entreprise.



