Bic : Assemblée générale à huis clos

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, Bic annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le 20 mai à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, et sera retransmise en direct en audio conférence.



Le groupe encourage les actionnaires à voter par correspondance, en retournant le formulaire de vote à Société Générale Securities Services au plus tard le 15 mai ou par internet sur la plateforme Votaccess jusqu'au 19 mai à 15 heures.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BIC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok