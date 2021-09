Bayer : Vividion doté d'un conseil scientifique consultatif

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa filiale Vividion Therapeutics -société pharmaceutique de nouvelles technologies travaillant notamment sur les cancers et les troubles immunitaires- va se doter d'un conseil scientifique consultatif (SAB) composé de leaders de l'industrie en oncologie, immunologie, biologie chimique et développement de médicaments.



' Ce groupe prestigieux de leaders scientifiques apportera des informations précieuses à Vividion alors que nous travaillons au développement d'une large offre de thérapies avec des cibles de grande valeurs en oncologie et en immunologie', a expliqué en substance Bob Abraham, directeur scientifique de Vividion.



