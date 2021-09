Bayer : Partenariat de cinq ans avec l'UNFPA en Egypte

(CercleFinance.com) - Bayer Middle East annonce aujourd'hui le lancement d'un partenariat stratégique de cinq ans avec le Fonds des Nations Unies pour l'Egypte (UNFPA Egypt) afin de soutenir la campagne 'Your Right to Plan' (Votre droit à la planification) lancée par le ministère de la Santé et de la Population en Égypte, à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception.



Ce partenariat va permettre à la population égyptienne - qui détient le 8e taux de natalité au monde - d'accéder à des services médicaux de planification familiale, d'examens obstétriques et gynécologiques, de diagnostics échographiques et services pédiatriques.



Bayer Middle East s'est engagé à cofinancer le programme avec un don total de 330 000 euros, dont 50 000 euros seront versés en 2021 et 70 000 euros chaque année de 2022 à 2025.



