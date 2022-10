Bayer : Ouvre un 'LifeHub' consacré à la R&D à Monheim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement officiel du 'LifeHub Monheim' sur son campus de Monheim (Allemagne), avec l'objectif de proposer des solutions innovantes répondant aux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs



'LifeHub Monheim réunira des innovateurs, des entrepreneurs et des scientifiques de toute l'Europe pour partager des connaissances, des expériences et des ressources qui contribueront à assurer une sécurité alimentaire durable pour la population mondiale croissante', assure Bayer.



'Les défis auxquels l'agriculture est confrontée pour nourrir une population croissante malgré l'accélération du changement climatique et les événements météorologiques extrêmes sont plus importants que quiconque ne peut résoudre seul', a déclaré Bob Reiter, responsable de la R&D pour la division Crop Science de l'entreprise.



' S'assurer que nous sommes un élément de soutien de l'écosystème de l'innovation est un moyen essentiel de garantir que les nouvelles solutions à ces problèmes reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Notre réseau mondial de LifeHubs est un moyen important de se connecter avec les principaux innovateurs locaux et de les soutenir là où nous pouvons avoir le plus d'impact'.



L'accueil permanent du nouveau LifeHub devrait être achevé en différentes phases au cours de 2023 et 2024, mais le hub a déjà commencé à nouer des relations en Allemagne, en particulier en Rhénanie du Nord-Westphalie, en organisant des événements collaboratifs depuis son installation provisoire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.