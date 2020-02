Bayer : Nouvelle unité de recherche à Berlin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bayer et Nuvisan annoncent la création d'une nouvelle unité de recherche à Berlin. Le groupe a conclu un accord définitif pour transférer une grande partie de son unité de recherche de petite molécule basée à Berlin, à Nuvisan.



Nuvisan est un fournisseur international de services pour les études cliniques, les services de laboratoire et de fabrication de contrat avec plusieurs sites et cliniques en Allemagne et en France.



L'unité de recherche basée à Berlin se compose d'une équipe pleinement opérationnelle spécialisée dans la recherche de petites molécules.



Les termes financiers n'ont pas été révélés. La transaction devrait être finalisée mi - 2020.



' Avec Nuvisan nous avons trouvé un excellent partenaire avec un plan clair pour mettre en place une unité de recherche à part entière forte à Berlin en collaboration avec notre équipe de scientifiques ', a déclaré le Dr Joerg Moeller, membre du Comité exécutif de la division Pharmaceuticals de Bayer AG et chef de la recherche et le développement.



