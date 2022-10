Bayer : Inaugure deux lignes de conditionnement à Marle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Des nouvelles lignes de conditionnement de solutions de biocontrôle ont été inaugurées mercredi sur le site Bayer de Marle (02), en présence de Benoit Rabilloud, président de Bayer France .



L'atelier est désormais prêt à démarrer, avec une capacité de conditionnement pouvant aller jusqu'à 1300 tonnes par mois.



Pour développer ce marché des biosolutions, Bayer a fait le choix de l'Innnovation ouverte.



Cette nouvelle approche va permettre de dynamiser le pipeline de BioSolutions, en élargissant les investissements dans une diversité de technologies et développant des partenariats privilégiés.



Le site de Marle a été défini comme nouveau hub pour les BioSolutions pour la région EMEA en 2021.



Elli Lilly: le tizepatide soutenu par la FDA



Eli Lilly and Company a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation Fast Track pour l'étude du tirzepatide pour le traitement des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids avec des comorbidités liées au poids.



La FDA accorde la désignation Fast Track pour faciliter le développement et accélérer l'examen des médicaments destinés à traiter des maladies graves et à répondre à un besoin médical non satisfait.



Lilly prévoit d'initier cette année une soumission continue d'une demande de nouveau médicament pour le tirzepatide chez les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids.



La soumission continue permet à Lilly de soumettre des sections complètes d'une demande pour examen par la FDA, plutôt que d'attendre que toutes les sections soient terminées.



' Le tirzépatide a entraîné des réductions de poids significatives chez les patients le prenant pour le diabète de type 2 ', a déclaré Mike Mason, président de Lilly Diabetes.



