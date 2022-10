Bayer : Allié à la Fondation Gates pour la contraception

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir signé un accord de subvention avec la Fondation Bill & Melinda Gates par lequel ils engagent chacun plus de 12 millions de dollars pour des activités de recherche préclinique en vue d'une option de contraception non hormonale destinée aux femmes.



Outre le cofinancement de la recherche sur une période de quatre ans, le groupe allemand mettra à profit son expérience dans le domaine de la santé des femmes ainsi que son expertise en R&D afin d'identifier un candidat au développement préclinique.



Bayer s'est également engagé à rendre un tel produit disponible dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur à un prix abordable une fois qu'il aura été approuvé par les autorités sanitaires.



