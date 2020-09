Bayer : Accord de collaboration avec Recursion

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la conclusion d'un accord de collaboration stratégique avec Recursion Pharmaceuticals, une société américaine de biologie numérique industrialisant la découverte de médicaments.



Le partenariat associera la plateforme d'intelligence artificielle de Recursion avec la bibliothèque de molécules et l'expertise scientifique de Bayer pour découvrir et développer de nouveaux traitements de maladies fibreuses des poumons, des reins, du coeur ou autres.



De plus, le groupe allemand de santé et d'agrochimie indique que son bras d'investissement, Leaps by Bayer, va mener un financement de Recursion en procédant à un investissement de 50 millions de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Bayer en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok