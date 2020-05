BANK OF AMERICA : Une conjugaison peu avenante de quatre éléments techniques majeurs

(BFM Bourse) - BANK OF AMERICA constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put W232S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 28 $ et d’échéance courte au 19/06/2020.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une phase de capitulation, avec deux climax les 09 et 23 mars, le titre de la bancaire s'est inséré dans un canal haussier, tracé en noir sur le graphique. Quatre éléments techniques, conjugués, renforcent les probabilités de dépréciation suite à rupture de la borne basse dudit canal:

1) les volumes tout d'abord, dont la dynamique générale au sein du canal est en divergence complète avec le biais adopté par les cours;

2) une structure en îlot de renversement, avec trois séances (28, 29 et 30 avril) isolées par la traversée d'une zone sans cotation, définie par le gap haussier du 28 avril et le gap baissier de vendredi.

3) L'incapacité manifeste dans la création de points hauts au sein du canal, après ceux du 26 mars et du 09 avril. Les "points hauts" du 29 avril sont en décroissance par rapports aux précédents points hauts évoqués;

4) une figure chartiste en épaule, tête et épaule se dessine, oblique, avec pour base la borne basse du canal, prête à céder.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique W232S, sur BANK OF AMERICA, à 0.540 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 19.520 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 23.860 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.54 € PUT Objectif : 19.520 € Stop : 23.860 € Mnemo : W232S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 28.00 € Echéance : 19/06/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime