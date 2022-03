Bank of america : Les clients ont dépensé 16% de plus en février

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mardi que ses 67 millions de clients avaient dépensé un total de 294 milliards de dollars au mois de février, un chiffre en hausse de 16% par rapport à la même période de l'an dernier.



Le géant bancaire américain souligne que cette progression s'inscrit dans le sillage des solides tendances observés ces derniers mois, qui s'étaient soldées par un montant de paiements 'record' sur l'ensemble de l'exercice 2021, à quelque 3.800 milliards de dollars.



Pour mémoire, les dépenses de ses clients en février 2021 étaient ressorties en augmentation de 5% par rapport à février 2020, c'est-à-dire avant l'apparition de l'épidémie de coronavirus.



Pour Mary Hines, la responsable de BofA concernant les produits pour les consommateurs et les PME, ces chiffres viennent illustrer la solidité de la consommation aux Etats-Unis.



Elle souligne néanmoins que la progression des dépenses liées aux voyages, aux restaurants, aux transports publics et aux abonnements aux clubs de gym laisse penser qu'un retour au bureau et des événements en présentiel est actuellement en train de se matérialiser.



