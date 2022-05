Bank of america : Partenariat avec l'Université d'Oxford

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé lundi le lancement d'un partenariat avec l'Université d'Oxford visant à mieux intégrer les questions liées au changement climatique et au développement durable dans le secteur de la finance.



Le géant bancaire américain dit s'être engagé à financer ce partenariat public-privé à hauteur de 1,2 million de livres sterling (environ 1,4 million d'euros) sur trois ans pour soutenir deux projets de recherche.



L'un concerne l'intégration de facteurs liés à la nature et l'exploitation de données climatiques et environnementales dans la prise de décisions financières.



Le seconde porte sur l'identification de solutions pour éliminer des gaz à effet de serre.



C'est la Smith School of Enterprise and the Environment, un centre de l'Université d'Oxford, qui mènera ces travaux de recherche.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel