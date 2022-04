Bank of america : Nomination pour les ventes de devises

(CercleFinance.com) - Bank of America annonce la nomination d'Eugénie Curtil en tant que responsable mondiale des ventes de devises (Head of Global FX Sales), succédant à Bryant Park, qui quitte le groupe bancaire après sept ans chez BofA.



Eugénie Curtil a rejoint BofA il y a plus de 13 ans, et sa carrière s'est étendue sur plusieurs postes dans les ventes de devises, le plus récent étant celui de responsable des ventes de devises pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (Head of EMEA FX Sales).



Dans le cadre de son nouveau rôle, elle rapportera à Denis Manelski, responsable mondial des ventes FICC (produits de taux, devises et matières premières), et sera chargée de servir les clients et d'accroître les parts de marchés de BofA dans ce domaine.



