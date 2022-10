Bank of america : Léger recul du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Bank of America publie un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, en léger recul par rapport à la même période un an plus tôt (7,7 milliards de dollars).



Le BPA trimestriel ressort néanmoins légèrement supérieur au consensus, à 0,81$, contre 0,85$ un an plus tôt.



Le produit net bancaire au cours du 3e trimestre s'établit à 24,5 Mds$, contre 22,8 Mds$ douze mois plus tôt, porté par une amélioration de 24 % du revenu net d'intérêts à 13,8 milliards de dollars.



'Nous avons continué à voir une forte croissance organique de la clientèle

dans nos activités, avec une activité client accrue contribuant à augmenter le chiffre d'affaires de 8%', indique le p.d.-g. Brian Moynihan.



