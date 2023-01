Bank of america : Hausse de 4% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit un BPA en hausse de 4% en comparaison annuelle, à 85 cents, et ce malgré d'importantes provisions pour pertes sur crédit.



Ces dernières se sont en effet montées à 1,1 milliard de dollars, reflétant entre autres des perspectives macroéconomiques assombries, alors que l'établissement financier avait enregistré des reprises de provisions de 0,5 milliard sur le dernier trimestre 2021.



Les revenus nets de dépenses d'intérêt ont augmenté de 11% à 24,5 milliards de dollars, avec une hausse de 29% des revenus nets d'intérêts sur fond de taux plus élevés et de croissance solide des prêts, hausse qui a compensé un recul de 8% des autres revenus.



