Bank of america : Hausse de 20% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net de 7,4 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit un BPA en hausse de 20,5% en comparaison annuelle, à 88 cents, et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit plus que doublées à 1,1 milliard.



Ses revenus nets de dépenses d'intérêt ont augmenté de 11% à 25,2 milliards de dollars, tirés d'abord par une augmentation de 14% des revenus nets d'intérêts sur fond de taux plus élevés et d'une croissance des prêts.



Cette hausse a plus que contrebalancé une augmentation de 5% des dépenses hors intérêts, liée à des investissements en technologies et en personnel, ainsi qu'à une dépense FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) plus élevée.



