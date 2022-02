Bank of america : Collaboration avec la fintech Banked

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé le lancement d'une collaboration avec 'fintech' britannique Banked après avoir participé à la dernière levée de fonds de 20 millions de dollars menée par cette start-up.



Avec ce partenariat, le géant américain des services financiers dit vouloir faciliter les achats en ligne en permettant à ses utilisateurs de payer directement depuis leur compte bancaire.



Au moment du paiement, le client est redirigé vers sa plateforme bancaire en ligne, à partir de laquelle il s'authentifie en entrant ses identifiants pour valider le paiement.



Une fois authentifié, le règlement est envoyé directement de la banque vers le compte de l'e-commerçant.



Selon une étude récente d'Allied Market Research, le secteur des transactions en ligne devrait atteindre 43 milliards de dollars d'ici 2026 rien qu'en Europe.



Après le Royaume-Uni, Bank of America prévoit de déployer dans d'autres pays le service 'Pay by Bank' conçu par ce spécialiste des méthodes de paiement alternatives en ligne.



