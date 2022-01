Balyo : Un premier robot Balyo va débarquer dans la branche logistique de Bolloré

(BFM Bourse) - Le partenariat conclu entre le spécialiste des solutions robotisées pour les chariots de manutention et le poids lourd de la logistique -qui prévoit la livraison d'un robot Balyo dans le Blue Hub de Bolloré Logistics à Singapour, avant une possible montée en puissance dans la région Asie-Pacifique- permet au titre du premier cité de démarrer 2022 sur les chapeaux de roue.

Deux semaines après le renouvellement de l'engagement de son principal partenaire industriel, l'allemand Linde Material Holding (propriétaire de Fenwick), Balyo annonce la signature d'un nouveau partenariat avec un mastodonte de la logistique et s'offre un bon bol d'air en Bourse. Vers 9h30, le titre du spécialiste des robots de manutention autonome décolle de 9,6% à 1,37 euro, au plus haut depuis mi-octobre dernier.

Ce partenariat, dédié à l’automatisation des mouvements de palettes au sein des entrepôts Bolloré Logistics de la zone Asie-Pacifique, prévoit dans un premier temps la livraison d'un chariot robotisé tri-directionnel "VNA" Balyo dans le "Blue Hub" de la filiale du groupe Bolloré regroupant les activités transports et logistiques du conglomérat - née en 2016 de la fusion de Bolloré Logistics, Bolloré Africa Logistics et Bolloré Energie. Outre cette première commande, les deux groupes discutent par ailleurs d'une "montée en puissance (de ce partenariat) dans la région Asie-Pacifique (APAC)" ajoute le communiqué publié par Balyo.

L’objectif de cet accord est de "favoriser une collaboration étroite pour implémenter les solutions robotisées de Balyo dans la zone APAC et ainsi accompagner Bolloré vers l’excellence opérationnelle" peut-on également lire.

Un entrepôt de 50.000 m² entièrement automatisé

Présent dans 105 pays sur les 5 continents, Bolloré Logistics n'a pas choisi Singapour par hasard pour sa première commande. C'est de fait dans cette cité-État insulaire que le conglomérat a inauguré un "B.Lab", soit un entrepôt d’une superficie de 50.000 m² entièrement automatisé, équipé de technologies de pointe et dédié à l’innovation, notamment concernant l’automatisation des entrepôts, en novembre 2019. "Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du B.Lab [...] de favoriser la coopération entre différents acteurs innovants du secteur de la logistique sur des technologies telles que la robotique, l'IoT et l'IA [et] soutiendra l'engagement de B.Lab à concevoir des solutions de "supply chain" créatrices de valeur" dans le domaine de l'automatisation et de l'innovation en entrepôt.

"Dans cette optique, l'équipe de Balyo à Singapour sera désormais installée dans le B.Lab et bénéficiera des installations de Bolloré Logistics pour poursuivre le développement et la commercialisation des solutions de Balyo dans la région. Depuis cette plateforme, Balyo bénéficie d'un lieu unique pour accueillir des clients ou des prospects et effectuer des démonstrations en situation réelle, améliorant ainsi la visibilité de ses technologies en vue de leur commercialisation dans la région APAC" se félicite le spécialiste ivryen des robots autonomes.

"Des discussions sont actuellement en cours entre les deux entités pour une première extension au Green Hub, un autre site logistique détenu par Bolloré Logistics (et également situé à Singapour, NDLR) pour un chariot robotisé à mât rétractable pour des applications "Reach". A la suite de cette phase d’essai, les deux parties ambitionnent d’initier à court terme des études pour sélectionner les sites de Bolloré Logistics de la zone APAC qui pourront être équipés des solutions Balyo" poursuit le communiqué.

Cité dans ce dernier, le PDG de Balyo Pascal Rialland juge que ce partenariat représente "un formidable levier de croissance" pour son groupe. "Avec son expertise et ses connaissances technologiques, Balyo est un excellent complément stratégique pour Bolloré Logistics" estime de son côté le directeur général de Bolloré Logistics Singapour Frédéric Marcerou. "Ensemble, nous pouvons nous réjouir d'accélérer l'intégration des technologies dans le secteur de la "supply chain" et de dégager des synergies de croissance dans la région APAC" conclut-il.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse