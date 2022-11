Baikowski : Retenue par l'ADEME pour une expérimentation

(CercleFinance.com) - Baikowski annonce avoir été retenue par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, pour participer à l'initiative 'Expedite the industrial transition', une expérimentation visant à favoriser la décarbonation industrielle et la transition énergétique.



Baikowski participera à cette expérimentation consistant en l'étude d'opportunité du mix énergétique bas carbone du site de Poisy (Haute-Savoie), en bénéficiant de l'accompagnement subventionné de la société Inddigo, pour accélérer leur décarbonation.



'Cette nouvelle étape nous permet d'avancer de manière structurée dans l'adaptation future du site de Poisy', commente Benoît Grenot, le DG de la société de fabrication de minéraux industriels de spécialités.



