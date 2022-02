Axway software : Rentabilité améliorée en 2021

(CercleFinance.com) - Axway publie un résultat de base par action de 0,45 euro sur l'année 2021, en hausse par rapport à 2020 (0,40 euro), avec une marge opérationnelle d'activité qui s'est améliorée à 11,5% du chiffre d'affaires, contre 10,4% en 2020.



La société de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 285,5 millions d'euros, en recul de 2,7% organiquement et de 3,9% au total, malgré un dynamisme de l'activité souscription qui a enregistré une croissance organique de 18,9% sur l'année.



Lors de sa prochaine AG prévue le 24 mai, Axway proposera un dividende de 0,40 euro par action. En 2022, il se fixe pour objectifs une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 1 et 3% et un taux de marge opérationnelle d'activité entre 12 et 14%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

