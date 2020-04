Axway software : Aucun dividende proposé pour 2019

(CercleFinance.com) - Tout en revendiquant une situation financière saine, Axway Software indique que son conseil d'administration, dans un souci de responsabilité, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale de ne pas distribuer de dividendes au titre de 2019.



'Cette décision permet à Axway de préserver ses ressources et de s'assurer que la société sera en mesure, dans un contexte d'incertitude prolongée, de protéger ses collaborateurs, clients et actionnaires dans les meilleures conditions', explique la société.



Les objectifs 2020, annoncés le 19 février sur la base des informations alors disponibles, sont remis en cause par les incertitudes que provoque la crise actuelle, mais la société n'a jusqu'à présent pas rencontré de difficultés particulières pour recouvrer ses créances.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

