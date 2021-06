Axa : Solution amiable proposée aux restaurateurs français

(CercleFinance.com) - AXA annonce que 'face à l'incertitude judicaire actuelle', sa filiale AXA France propose une solution financière amiable à ses 15.000 clients restaurateurs détenteurs d'un contrat perte d'exploitation sans dommages.



Le groupe estime le coût de ce règlement amiable à environ 0,3 milliard d'euros, avant impôt et réassurance. Le coût, après impôt et réassurance, devrait être compensé par des développements favorables en 2021, liés à la crise de la Covid-19, en France et en Europe.



