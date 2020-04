Axa : Reporte son Assemblée Générale au 30 Juin 2020

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a décidé de reporter la tenue de l'Assemblée Générale d'AXA, initialement prévue le 30 avril 2020, au 30 juin 2020, en vue de favoriser le dialogue avec les autorités européenne, française et étrangères du secteur de l'assurance.



'Le groupe prend ainsi en considération les recommandations émises par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (' EIOPA ') relatives aux distributions de dividende pendant la pandémie du Covid-19'.



