Axa : Reconduction proposée du directeur général

(CercleFinance.com) - AXA indique que sur la recommandation de son comité de rémunération et de gouvernance, son conseil d'administration a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur et de directeur général de Thomas Buberl.



Le renouvellement de son mandat d'administrateur, d'une durée de quatre ans, sera ainsi proposé aux actionnaires d'AXA lors de la prochaine assemblée générale de la compagnie d'assurance, prévue en avril 2022.



