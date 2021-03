Axa : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note sectorielle, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours de 27 euros sur AXA, considérée comme sa valeur préférée parmi les assureurs européens aux côtés d'Allianz.



'Le secteur a subi de très importantes charges de sinistres Covid en 2020', souligne l'analyste, qui les prévoit 'en forte baisse cette année, même si les réassureurs restent exposés (notamment via la réassurance vie)'.



'La crise a, en revanche, accéléré les hausses des prix en assurance dommages d'entreprises et en réassurance, ce qui va se traduire par une amélioration de la rentabilité de ces métiers en 2021/2022', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.