Axa : Nouveau président du conseil d'administration en 2022

AXA indique qu'à l'issue d'un processus approfondi de préparation, son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Antoine Gosset-Grainville en qualité de président du conseil, à compter de la fin du mandat de Denis Duverne en avril 2022.



Au cours de sa carrière, Antoine Gosset-Grainville a notamment été nommé, en 2007, directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre, en charge des questions économiques, financières, et de la politique de l'État actionnaire.



Il a ensuite été directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations en charge des finances, de la stratégie et des investissements, du pilotage des filiales et de l'international, puis directeur général du Groupe Caisse des Dépôts par intérim en 2012.



