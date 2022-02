Axa : Moody's place ses notes sous surveillance positive

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé jeudi avoir placé les note d'AXA sous revue en perspective d'un possible relèvement suite à l'annonce par le groupe d'un projet de transformation de sa holding en réassureur interne.



AXA a manifesté ce matin son intention de transformer AXA SA, la holding du groupe, en réassureur agréé par le régulateur, une opération qui la conduirait à absorber la captive actuelle de réassurance interne AXA Global Re dans le cadre d'un processus de fusion.



Aux termes du projet, AXA SA serait également chargée de réassurer une partie des entités européennes d'assurance dommages du groupe, par le biais de traités de réassurance en quote-part.



'Cela permettrait de diversifier les flux de trésorerie de la holding grâce à des primes additionnelles de réassurance, en plus des dividendes existants versés par les filiales', explique Moody's.



Pour l'agence d'évaluation financière, il s'agit d'un élément 'positif' pour le profil de risque de la société holding.



Moody's affiche une note 'A2' sur la dette senior non garantie du groupe et une note 'A3' sur sa dette subordonnée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AXA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok