Axa : Jusqu'à 2MdsE de prêts participatifs pour les TPE-PME

(CercleFinance.com) - Thomas Buberl, directeur général d'Axa, a annoncé ce matin sur le plateau de BFM Business que son entreprise allait consacrer entre 1,5 et 2 Mds d'euros dans le cadre de prêts participatifs à destination des TPE et PME.



'Nous sommes un grand acteur de l'économie française et mondiale et nous souhaitons accompagner l'État dans la reprise d'après-crise, a-t-il assuré. Nous travaillons avec l'État et les banques sur ce nouveau dispositif dont le but est de renforcer les fonds propres des TPE et PME. On veut être au niveau'.



