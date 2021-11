Axa : Hausse de 7% du chiffre d'affaires à 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Axa publie ce soir un chiffre d'affaires de 76 MdsE au titre des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 7% en comparable par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité progresse dans tous les métiers, aussi bien en assurance dommages (+5% en comparable) que dans l'assurance santé (+4%), dans l'assurance vie, épargne, retraite (+12%) ou encore dans la gestion d'actifs (+17%).



Le ratio de solvabilité II s'établit à 214% au 30 septembre 2021, en hausse de 2 points par rapport au 30 juin 2021, indique Axa.



Par ailleurs, le groupe annonce que son conseil d'administration a approuvé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,7 milliard d'euro, une opération qui 'reflète la solidité du bilan d'AXA et atteste de la discipline financière du groupe', assure Thomas Buberl, le directeur général.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.