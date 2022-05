Axa : Hausse de 1% du CA à 31,3 MdsE au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 31,3 milliards d'euros au 1er trimestre 2022.



Le chiffre d'affaires de l'activité Dommages augmente de 2% pour s'établir à 18,0 milliards d'euros. Dans l'activité Santé, le chiffre d'affaires progresse de 6% à 4,4 milliards d'euros, en croissance dans la plupart des zones géographiques.



Le chiffre d'affaires de l'activité Vie Epargne Retraite baisse de 3% à 8,4 milliards d'euros, la croissance du chiffre d'affaires en prévoyance et en unité de compte étant plus que compensée par la baisse du chiffre d'affaires des produits en fonds général. Le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs est stable à 392millions d'euros.



Le ratio de solvabilité II s'établit à 224% au 31 mars2022, en hausse de 7 points par rapport au 31 décembre 2021.



