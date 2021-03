Axa : Dévoile les propositions soumises à la prochaine AG

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir publié ce jour au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, le 29 avril 2021.



Ainsi, outre l'approbation d'un dividende par action de 1,43 euro, il sera notamment proposé à l'Assemblée le renouvellement du mandat d'administrateur deM. Ramon de Oliveira, et la nomination en tant qu'administrateurs deM. Guillaume Faury, en remplacement de Mme Elaine Sarsynski dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée, et deM. Ramon Fernandez.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

