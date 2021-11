Axa : Dans le vert, CA supérieur aux attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse ce matin après l'annonce de son chiffre d'affaires. AXA a annoncé hier soir des revenus sur 9 mois de 76,0 MdE (+4% en publié, +7% à données comparables) très légèrement supérieurs aux attentes (consensus 75,4 MdE, prévision d'Oddo 75,5 MdE).



' L'objectif d'un résultat opérationnel pour AXA XL de 1.2 MdE en année pleine 2021 reste d'actualité, alors que nous estimions qu'il serait difficile à atteindre ' indique Oddo.



AXA a indiqué avoir l'intention de réaliser un programme de rachat d'actions de 0.5 MdE l'année prochaine. ' Nous attendions l'annonce à terme d'un programme de rachat d'actions supplémentaire (~1 MdE), mais le timing est plus rapide qu'attendu et le montant plus important qu'anticipé. Au total, les 2 rachats d'actions représentent 2.2 MdE, soit environ 3.5% de la capitalisation boursière actuelle du titre ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo réitère sa recommandation Surperformance sur la valeur, avec un objectif de cours de 30 E. ' Nous continuons d'estimer que les multiples de valorisation actuels reflètent mal les perspectives de rentabilité du groupe (notamment le redressement d'AXA XL) et de retour de capital aux actionnaires '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.