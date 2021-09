Axa : Cession des parts dans AXA Golfe finalisée

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé la cession de ses participations de 50% dans AXA Golfe et de 34% dans AXA Cooperative Insurance Company (en Arabie Saoudite) à Gulf Insurance Group, pour un montant total en numéraire de 264 millions de dollars (222 millions d'euros).



La cession de sa participation de 28% dans AXA Green Crescent Insurance Company (aux Émirats arabes unis), pour un montant en numéraire de cinq millions de dollars, a reçu les autorisations réglementaires et devrait également être finalisée prochainement.



