Axa : A finalisé le regroupement d'activités en Inde

(CercleFinance.com) - AXA et Bharti annoncent avoir finalisé le regroupement de leurs activités d'assurance dommages en Inde.



Les participations d'AXA et de Bharti dans Bharti AXA GI étaient respectivement de 49% et 51%.



En échange de la cession de Bharti AXA GI, AXA et Bharti recevront un total de 35,8 millions d'actions ICICI Lombard, correspondant à 664 millions d'euros.



