Axa : A finalisé avec succès son pan 'Shareplan 2022'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA a finalisé avec succès son offre d'actionnariat salarié ' Shareplan 2022 ', augmentation de capital réservée à ses collaborateurs en France et à l'international.



Près de 21 000 collaborateurs issus de 37 pays, représentant près de 19 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à Shareplan 2022.



La souscription totale s'élève à près de 297 millions d'euros correspondant à l'émission de près de 14 millions d'actions nouvelles (0,6 % des actions composant le capital d'AXA) et portant à 2 350 254 451 le nombre d'actions composant le capital d'AXA au 25 novembre 2022.



Au terme de l'opération de cette année, les collaborateurs d'AXA détiennent 4,2 % de son capital et 5,8 % de ses droits de vote.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.