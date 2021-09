Aviation latecoere : Proche d'un plancher historique en Bourse, Latécoère espère que l'activité a passé son point bas

(BFM Bourse) - Les comptes semestriels de l'équipementier aéronautique toulousain présentent une nouvelle dégradation par rapport au premier semestre 2020 pourtant déjà lourdement affecté par la crise sanitaire. Aviation Latécoère confirme des perspectives encore ternes pour l'ensemble de 2021. Rare élément positif, "il semble que le niveau d'activité le plus bas ait été atteint" durant le semestre écoulé, note la société.

Moins d'un mois après avoir inscrit un plancher historique à 0,47 euro, le 20 août dernier, le cours d'Aviation Latécoère reste en berne mardi, cédant 4,23% à 0,544 euro vers 10h50 après la publication des résultats du groupe pour le premier semestre 2021, reflétant sans surprise "le faible niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique".

À lire aussi Nouveau DG, levée de fonds et acquisition pour Latécoère

Globalement, le chiffre d'affaires de Latécoère a diminué de 21,9% (-31,7% à taux de change et périmètre constants) à 181,1 millions d’euros, tous les secteurs d'activité étant touchés. Un déclin qui intervient par rapport à une base de comparaison elle-même très dégradée, puisque le repli avait été d'environ 37% au premier semestre 2020 (même si le 1er trimestre 2020 n'avait pas véritablement subi l'effet Covid) par rapport à la même période de 2019.

L'Ebitda courant du semestre a été négatif de 23,0 millions d’euros, contre une perte de 14 millions d'euros un an plus tôt (soit une marge de -12,7% en recul par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat d’exploitation courant de Latécoère au 1er semestre 2021 s'est élevé à - 36,5 millions d’euros, contre -30,8 millions d’euros pour la même période en 2020. Le résultat opérationnel (ajoutant à l'Ebitda les amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles) courant est passé dans le même temps d'une perte de 30,8 millions à une perte de 36,5 millions d'euros. Parmi les éléments non courants figuraient au premier semestre 2020 d'importantes dépréciations, non rééditées au semestre écoulé, de sorte que le résultat net quant à lui affiche une relative amélioration (une perte de 89,8 millions un an auparavant ramenée à 56,6 millions d'euros).

Les opérations ont consommé 16,7 millions d'euros de liquidités sur la période, contre une consommation de 5,2 millions d’euros il y a un an. La dette nette augmente de 64,4 millions d’euros (40,6 millions d’euros hors IFRS 16), en raison de l’amortissement accéléré du prêt d’actionnaire de 16,4 millions d’euros, l’évolution des dettes locatives de 23,4 millions d’euros (essentiellement liées à la location du nouveau siège social) et la dégradation de la trésorerie.

"Les résultats du premier semestre ont été impactés par la crise du Covid-19 et il semble que le niveau d'activité le plus bas ait été atteint durant cette période", a indiqué le nouveau directeur général, Thierry Mootz.

Estimant que la recapitalisation menée par le nouvel actionnaire, le fonds Searchlight Capital Partners (qui avait repris en 2019 les parts d'Apollo et Monarch, ayant eux-mêmes pris le contrôle lors d'un précédent sauvetage financier en 2015), apporte au groupe "les moyens de nos ambitions de croissance", notamment externe avec la reprise récente des activités de systèmes d’interconnexion et de câblage électrique de Bombardier à Querétaro au Mexique et de la société liégeoise Technical Airbone Components, Latécoère confirme les perspectives précédemment annoncées, comprenant une amélioration de l’activité et de la marge courante au deuxième semestre.

Pour l'ensemble de 2021, maintient viser un chiffre d'affaires en déclin de 10% (-25% en organique) par rapport à 2020 et une amélioration d'environ 20% de l'Ebitda courant par rapport aux niveaux de l’exercice 2020, même s'il restera en territoire négatif a priori. Le free cash-flow des opérations restera négatif en partie du fait du déploiement du plan d’adaptation.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse