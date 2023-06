Atos : En avance sur son plan de redressement, Atos plus optimiste pour ses métiers historiques

(BFM Bourse) - L'entreprise de services numériques qui s'apprête à se séparer en deux au second semestre, a relevé ses objectifs de moyen terme pour Tech Foundations, l'entité qui regroupe ses activités traditionnelles comme l'infogérance. La société s'attend notamment à dégager un flux de trésorerie positif un an plus tôt.

Presqu'un an après une journée investisseurs ubuesque - avec un plan stratégique présenté par un directeur général qui annoncera le jour même son départ – et mal reçue par le marché, Atos fait le point.

Rappelons que l'entreprises de services numériques (ESN) compte se scinder en deux cette année, avec d'un côté les activités dites Tech Foundations, qui rassemblent ses métiers historiques, comme l'infogérance, le conseil au professionnels, les processus métiers externalisés, et de l'autre les activités nouvelles en forte croissance comme la cybersécurité, le big data et la transformation numérique. Ces dernières activités seront regroupées au sein d'une nouvelle entreprise, baptisée Eviden, qui doit être introduite en Bourse au second semestre, via une distribution de 70% de son capital aux actionnaires d'Atos.

Lors de la journée dédiée aux investisseurs de juin 2022, Atos avait donné des objectifs et une trajectoire pour chacune de ces deux entités. Ce mercredi, l'entreprise a mis à jour celle concernant Tech Foundations, soit l'entité qui deviendra "le nouvel Atos".

"Tech Foundations is back"

Ce groupe d'activités avait récemment montré des signes relativement rassurants, avec notamment une baisse de son chiffre d'affaires limitée à 1,6% l'an passé en données comparables, après un plongeon de plus de 11% en 2021, et un retour à une marge positive. Même s'il convient de nuancer le tableau en soulignant que la base de comparaison de plus en plus clémente aide évidemment le groupe.

"Tech Foundations is back, a on a remis Tech Foundations sur le chemin du redressement", déclarait d'ailleurs en mars, Nourdine Bihmane, le directeur général d'Atos, sur BFM Business.

Atos a, ce mercredi, sensiblement relevé son estimation de marché adressable pour ces métiers. Alors qu'il l'évaluait autour de 490 milliards d'euros dans le monde en juin 2022, le groupe le situe désormais à 705 milliards d'euros.

"Cette réorientation porte sur un marché élargi du conseil en technologie et des services personnalisés, ainsi que de nouveaux domaines d'activité dans l'infrastructure hybride et multi-cloud et les plateformes numériques d'entreprise", explique l'entreprise.

Atos distingue désormais des activités "cœur de métier" de Tech Foundations, pesant pour 4,5 milliards d'euros, et celle "non cœur de métier", qui s'élève à 900 millions d'euros. Ces métiers rassemblent par exemple l'externalisation des processus métier et la revente de matériel et de logiciels.

Surtout, le groupe a revu à la hausse ses ambitions pour Tech Foundations. Atos s'attend à ce que ses revenus atteignent le fond de la piscine en 2024 avec environ 5 milliards d'euros (contre 5,4 milliards en 2022) avant de stabiliser en 2025 puis de repartir à la hausse en 2026. Atos tablait auparavant sur un creux avec un point plus bas, anticipant 4,1 milliards d'euros de revenus en 2024.

Des discussions avec Kretinsky qui s'intensifient

La société a également revu son objectif de marge opérationnelle, prévoyant une fourchette de 6% à 8% en 2026, contre "plus de 5%" auparavant. La génération de cash avant impôt et charges d'intérêt reviendrait elle dans le vert en 2025, soit un an plus tôt que prévu. Elle passerait à plus de 250 millions d'euros en 2026, contre 150 millions d'euros dans les précédentes prévisions d'Atos.

Cité par Reuters, Nourdine Bihmane a par ailleurs indiqué que le programme de cessions d'actifs de 700 millions d'euros – des opérations nécessaires pour financer la restructuration du groupe – était quasiment achevé.

A la Bourse de Paris, le marché a d'abord accueilli avec enthousiasme ces annonces, le titre Atos prenant plus de 3% en début de séance, avant de se retourner. Vers 10h30, le titre cédait 2%.

En dehors de ces annonces, BFM Business a également rapporté qu'Atos intensifiait ses discussions avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Krestinky, en vue de la potentielle reprise de Tech Foundations. La société serait prête à laisser environ 600 millions d'euros de trésorerie dans ses comptes pour que Daniel Kretinsky puisse financer la restructuration, contre 400 millions d'euros il y a deux mois. En contrepartie de cet effort, l'homme d'affaires tchèque investirait dans Eviden lors de son introduction en Bourse, à hauteur d'environ 200 millions d'euros.

Contactés par BFM Business, Atos et Vesa Equity, holding de Daniel Kretinsky, n'ont pas apporté de commentaire.

Julien Marion