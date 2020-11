ATARI : Nouveau point d'entrée graphique détecté

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action ATARI, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les cours, conjointement aux volumes ont explosé dès le 16 octobre sur l'action, avec dépassement de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) dès le début de séance, mobilisation continue et massive du camp acheteur et clôture sur les points hauts. Une fois ce constat fait, le vrai point intéressant, car prédictif, est l'extension haussière consécutive jusqu'au 21 octobre, dans des volumes ponctuellement encore plus nourris. Alors que la consolidation en biseau s'achève sur une prise de contact avec la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), le point d'entrée graphique apparait pertinent.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ATARI à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre ATARI au cours de 0.375 € avec un objectif à 0.534 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.341 €.

Le conseil ATARI Positif 0.375 € Objectif : 0.534 € Potentiel : +42.40 % Stop : 0.341 € Résistance(s) : 0.495 / 0.535 / 0.571 Support(s) : 0.340 / 0.250 / 0.220

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime