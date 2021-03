A.s.t. groupe : Entouré après ses résultats pour 2020

(CercleFinance.com) - AST Groupe s'envole de 17% dans le sillage de la publication au titre de 2020, d'un résultat net plus que doublé (+116%) à 5,4 millions d'euros et d'un EBITDA en amélioration de 61% à 12,6 millions, pour un chiffre d'affaires en repli de 13% à 175,8 millions.



Le conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,25 euro par action. Ce dernier sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 7 juin.



Dans un environnement 'de plus en plus exigeant', AST Groupe renouvelle son ambition CAP 300 d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.



