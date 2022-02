A.s.t. groupe : En retrait après son CA annuel

(CercleFinance.com) - AST Groupe recule de près de 5% après l'annonce au titre de 2021 d'un chiffre d'affaires de 159,8 millions d'euros, en baisse de 9% suite notamment aux problématiques d'approvisionnement de matières premières.



Le promoteur immobilier revendique néanmoins sur 2021 sa meilleure performance commerciale avec 2.518 prises de commandes, en progression de 22%, portant son carnet de commandes à fin décembre à 284 millions d'euros (+28% sur un an).



Selon lui, les hausses des prix de vente et la forte progression du carnet de commandes devraient permettre à AST Groupe d'enregistrer une nette hausse de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa rentabilité sur 2022.



