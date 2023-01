Assystem : Invest Securities remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 44 à 50 euros sur Assystem, après une nette surperformance du titre en 2022 (+23 points), dans le sillage du renouveau du nucléaire.



'Si ce changement de paradigme va prendre du temps avant de se concrétiser dans les résultats (à partir de 2027/28) et qu'il est difficile à valoriser, le groupe profite dans l'intervalle d'un momentum résistant', souligne l'analyste.



Le bureau d'études met aussi en avant deux catalyseurs pour 2023/24 avec la cession des participations dans Expleo et Framatome qui 'doivent permettre de concrétiser le recentrage sur le nucléaire et mettre fin à la décote de holding'.



