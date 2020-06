Assicuraz.gen.ord. : Vers une prise de participation dans Cattolica

(CercleFinance.com) - Generali recule de 1,8% à Milan, alors que l'assureur italien fait part ce matin du lancement d'un partenariat stratégique avec son pair et compatriote Cattolica, dans lequel il va prendre une participation à hauteur de 24,4% du capital.



Le groupe va souscrire à une augmentation de capital réservée de 300 millions d'euros, représentant une émission de 54 millions d'actions Cattolica, sous réserve d'un changement de statut de Cattolica lors qu'une assemblée générale extraordinaire prévue d'ici fin juillet.



Cette prise de participation s'accompagnera d'un accord de partenariat commercial pluriannuel portant sur quatre lignes d'activité : la gestion d'actifs, l'Internet des Objets, l'assurance santé et la réassurance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ASSICURAZ.GEN.ORD. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok